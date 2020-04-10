У Києві підтвердили нові випадки COVID-19: серед хворих – дівчинка та медики

У Києві серед людей, у яких за останню добу виявили коронавірус COVID-19, вісім жінок віком від 21 і до 91 року, четверо чоловіків від 35 до 71 року, та 14-річна дівчинка.

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Також двоє заражених – медики. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу 10 квітня, який транслювала КМДА на своєму Youtube-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Кількість киян, що захворіли на коронавірус, за минулу добу зросла на 13 осіб. Загалом у столиці вже 348 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Заразилися вісім жінок віком від 21 до 91 року та 14-річна дівчина, четверо чоловіків віком від 35 до 71 року. Серед киян, що захворіли за минулу добу, – двоє медиків", – наголосив Кличко.

У Києві підтвердили нові випадки COVID-19. Ілюстрація

З 13 осіб до лікарень столиці було госпіталізовано трьох пацієнтів, інші залишилися лікуватися вдома, на самоізоляції, під контролем медикiв. Усього у столиці було зроблено майже 3 300 експрестестів, а лабораторних тестів ПЛР – 3 500.

Статистика захворюваності на коронавірус у Києві Telegram/Віталій Кличко

Статистика захворюваності на коронавірус у Києві Telegram/Віталій Кличко

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві та області станом на 9:00 п'ятниці, 10 квітня, було підтверджено 488 випадків коронавірусу COVID-19. У самій столиці – 348, а на території області – ще 140.

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