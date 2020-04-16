Коронавірус знову "вдарив" по Києву: підтверджені 644 випадки

У Києві серед осіб, у яких за останню добу виявили коронавірус COVID-19, 11 жінок віком від 29 до 80 років, 20 чоловіків від 19 до 60 років, а також 2-річна дівчинка.

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Про це заявив мер столиці України Віталій Кличко під час брифінгу 16 квітня, який транслювала пресслужба КМДА на своєму YouTube-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Кількість киян, у яких лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, за минулу добу збільшилася ще на 32 особи. З них одна людина – медик. За добу, що минула, у столиці, на жаль, ще один летальний результат. Загалом у Києві вже 644 підтверджені випадки COVID-19", – сказав Кличко.

Коронавірус знову "вдарив" по Києву. Ілюстрація

"Захворіли: 11 жінок віком від 29 до 80 років і 2-річна дівчинка, а також ще 20 чоловіків віком від 19 до 60 років. До лікарень столиці госпіталізували трьох пацієнтів. Інші перебувають на самоізоляції під контролем медиків", – підкреслив він.

Мер столиці зазначив, випадки COVID-19 було зафіксовано не лише у Києво-Печерській лаврі, а й у Троїцькому Іонінському монастирі. Найближчим часом вирішуватиметься питання про закриття останнього на карантин.

Статистика захворюваності на коронавірус у Києві Telegram/Віталій Кличко

Статистика захворюваності на коронавірус у Києві Telegram/Віталій Кличко

Кличко також прокоментував ситуацію в міській клінічній лікарні №6. За його словами, серед медиків, які занедужали на COVID-19 за цей час у столиці, 15 – зі згаданої установи. Більшість з них за станом на 16 квітня самоізолювалася вдома під контролем лікарів. А медзаклад продовжив працювати.

"Загалом сьогодні в столиці на самоізоляції перебуває 179 медиків, які контактували з хворими на коронавірус. Зокрема, це медпрацівники відділень, де лікувалися пацієнти з пневмоніями, у яких потім виявили COVID-19", – додав він.

Як повідомлявOBOZREVATEL, у Києві та області станом на ранок 16 квітня зафіксували 878 випадків коронавірусу COVID-19. У самій столиці їхня кількість зросла до 644, а на території області – до 234.

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