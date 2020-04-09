У Києві кількість випадків COVID-19 різко зросла до 300, в області – до 130

У Києві станом на 9:00 четверга, 9 квітня, кількість випадків коронавірусу COVID-19 зросла до 300, у області – до 130.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це написала пресслужба Міністерства охорони здоров'я України на своїй сторінці у Facebook. Ще 8 квітня повідомлялося про 256 випадків у столиці України та 120 у області.

"За даними ЦГЗ, станом на 9:00 9 квітня в Україні 1892 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 57 летальних, 45 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 224 нові випадки", – написала пресслужба МОЗ.

У Києві кількість випадків COVID-19 різко зросла до 300, у області – до 130. Ілюстрація

Статистика в усій Україні:

Вінницька область – 102 випадки;

Волинська область – 38 випадків;

Дніпропетровська область – 41 випадок;

Донецька область – 11 випадків;

Житомирська область – 31 випадок;

Закарпатська область – 51 випадок;

Запорізька область – 47 випадків;

Івано-Франківська область – 218 випадків;

Кіровоградська область – 78 випадків;

м. Київ – 300 випадків;

Київська область – 130 випадків;

Львівська область – 61 випадок;

Луганська область – 3 випадки;

Одеська область – 43 випадки;

Полтавська область – 19 випадків;

Рівненська область – 64 випадки;

Сумська область – 56 випадків;

Тернопільська область – 169 випадків;

Харківська область – 5 випадків;

Херсонська область – 18 випадків;

Хмельницька область – 16 випадків;

Чернівецька область – 302 випадки;

Черкаська область – 80 випадків;

Чернігівська область – 9 випадків.

Примітно, що дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України та обласними лабораторіями. Станом на ранок 9 квітня до Центру надійшло 696 повідомлень про підозру на COVID-19, всього з початку року – 7901.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок середи, 8 квітня, в Україні офіційно було підтверджено 1668 випадків коронавірусу COVID-19.