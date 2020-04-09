У Києві кількість випадків COVID-19 різко зросла до 300, в області – до 130

У Києві станом на 9:00 четверга, 9 квітня, кількість випадків коронавірусу COVID-19 зросла до 300, у області – до 130.
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Про це написала пресслужба Міністерства охорони здоров'я України на своїй сторінці у Facebook. Ще 8 квітня повідомлялося про 256 випадків у столиці України та 120 у області.
"За даними ЦГЗ, станом на 9:00 9 квітня в Україні 1892 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 57 летальних, 45 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 224 нові випадки", – написала пресслужба МОЗ.
У Києві кількість випадків COVID-19 різко зросла до 300, у області – до 130. Ілюстрація
Статистика в усій Україні:
Вінницька область – 102 випадки;
Волинська область – 38 випадків;
Дніпропетровська область – 41 випадок;
Донецька область – 11 випадків;
Житомирська область – 31 випадок;
Закарпатська область – 51 випадок;
Запорізька область – 47 випадків;
Івано-Франківська область – 218 випадків;
Кіровоградська область – 78 випадків;
м. Київ – 300 випадків;
Київська область – 130 випадків;
Львівська область – 61 випадок;
Луганська область – 3 випадки;
Одеська область – 43 випадки;
Полтавська область – 19 випадків;
Рівненська область – 64 випадки;
Сумська область – 56 випадків;
Тернопільська область – 169 випадків;
Харківська область – 5 випадків;
Херсонська область – 18 випадків;
Хмельницька область – 16 випадків;
Чернівецька область – 302 випадки;
Черкаська область – 80 випадків;
Чернігівська область – 9 випадків.
Примітно, що дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України та обласними лабораторіями. Станом на ранок 9 квітня до Центру надійшло 696 повідомлень про підозру на COVID-19, всього з початку року – 7901.
Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок середи, 8 квітня, в Україні офіційно було підтверджено 1668 випадків коронавірусу COVID-19.
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