У Києві підприємців перевірили на дотримання карантину: "попалися" понад 50

У Києві за минулий тиждень склали 54 протоколи про порушення підприємцями протиепідемічних правил.

Про це мер столиці Віталій Кличко заявив під час онлайн пресконференції, передає пресслужба Київської міської ради.

"У столиці продовжують працювати групи контролю за дотриманням установами міста протиепідемічних правил. Протягом тижня вони перевірили 350 суб'єктів господарювання. Це – кафе, ресторани, заклади торгівлі та ринки. Склали 54 протоколи про порушення", – сказав Кличко.

Він зазначив, що, незважаючи на тривожну динаміку поширення коронавірусної хвороби, деякі підприємці продовжують нехтувати правилами. І ставлять під загрозу здоров'я та життя жителів міста.

"Тому прошу киян: дотримуйтесь правил самі і звертайте увагу на те, чи дотримуються їх заклади, ви відвідуєте. Повідомляйте про порушення. Будемо контролювати разом!" – закликав Віталій Кличко.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, за минулу добу, 1 жовтня, коронавірусом в Києві заразилися 447 осіб. У Київській області зафіксували 149 нових заражених. Всього в столиці інфіковані вже 23 602 особи, в області – 9428 заражених.