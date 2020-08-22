Найбільший прапор України підняли в Києві. Фото та відео

Дар'я Дурова Життя столиці 20:48, 22.08.2020 Оновлено: 20:53, 22.08.2020

У Києві напередодні Дня державного прапора розгорнули найбільший український стяг у країні.

Про це в Telegram 22 серпня повідомив мер столиці Віталій Кличко. Зазначається, що розмір полотнища – 16 на 24 метри.

Учасники церемонії.
Скриншот
Віталій Кличко.
Скриншот
Мер столиці на святковій подію.
Скриншот
Українські військові.
Скриншот
Трансляція події.
Скриншот
Найбільший у країні прапор.
Скриншот
Стяг піднесли українські захисники.
Скриншот
У Києві підняли найбільший прапор України.
Скриншот
Скриншот трансляції

Трансляція події:

Доповнюється ...

Як повідомляв OBOZREVATEL, мер Києва Віталій Кличко 17 серпня, відвідав будмайданчик, де почали встановлювати флагшток для найвищого і головного прапора України, і показав процес на відео.

Коментувати
Кияни Життя столиці

Дивіться також

Війна, мінімалка і коронавірус: про що розповів Зеленський у новому інтерв'ю. Відео

В Україні 2328 інфікованих COVID-19 за добу: статистика МОЗ на 22 серпня

У мережу злили відео тортур протестувальників в ізоляторі Мінська. Кадри 18+

У Кам'янському міст через Дніпро не пережив дощу і обвалився: влада заявляла, що він міцний

Вандали понівечили "дівчинку з колоском" біля музею Голодомору в Києві. Фото