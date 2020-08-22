Найбільший прапор України підняли в Києві. Фото та відео

У Києві напередодні Дня державного прапора розгорнули найбільший український стяг у країні.
Про це в Telegram 22 серпня повідомив мер столиці Віталій Кличко. Зазначається, що розмір полотнища – 16 на 24 метри.
Учасники церемонії. Скриншот
Віталій Кличко. Скриншот
Мер столиці на святковій подію. Скриншот
Українські військові. Скриншот
Трансляція події. Скриншот
Найбільший у країні прапор. Скриншот
Стяг піднесли українські захисники. Скриншот
У Києві підняли найбільший прапор України. Скриншот
Скриншот трансляції
Трансляція події:
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Як повідомляв OBOZREVATEL, мер Києва Віталій Кличко 17 серпня, відвідав будмайданчик, де почали встановлювати флагшток для найвищого і головного прапора України, і показав процес на відео.
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