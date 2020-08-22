Найбільший прапор України підняли в Києві. Фото та відео

У Києві напередодні Дня державного прапора розгорнули найбільший український стяг у країні.

Про це в Telegram 22 серпня повідомив мер столиці Віталій Кличко. Зазначається, що розмір полотнища – 16 на 24 метри.

Учасники церемонії. Скриншот

Віталій Кличко. Скриншот

Мер столиці на святковій подію. Скриншот

Українські військові. Скриншот

Трансляція події. Скриншот

Найбільший у країні прапор. Скриншот

Стяг піднесли українські захисники. Скриншот

У Києві підняли найбільший прапор України. Скриншот

Скриншот трансляції

Трансляція події:

Доповнюється ...

Як повідомляв OBOZREVATEL, мер Києва Віталій Кличко 17 серпня, відвідав будмайданчик, де почали встановлювати флагшток для найвищого і головного прапора України, і показав процес на відео.

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