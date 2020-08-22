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Найбільший прапор України підняли в Києві. Фото та відео

Дар'я Дурова
Дар'я Дурова
Життя столиці
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Найбільший прапор України підняли в Києві. Фото та відео

У Києві напередодні Дня державного прапора розгорнули найбільший український стяг у країні.

Про це в Telegram 22 серпня повідомив мер столиці Віталій Кличко. Зазначається, що розмір полотнища – 16 на 24 метри.

Учасники церемонії.

Учасники церемонії. Скриншот

Віталій Кличко.

Віталій Кличко. Скриншот

Мер столиці на святковій подію.

Мер столиці на святковій подію. Скриншот

Українські військові.

Українські військові. Скриншот

Трансляція події.

Трансляція події. Скриншот

Найбільший у країні прапор.

Найбільший у країні прапор. Скриншот

Стяг піднесли українські захисники.

Стяг піднесли українські захисники. Скриншот

У Києві підняли найбільший прапор України.

У Києві підняли найбільший прапор України. Скриншот

Скриншот трансляції

Скриншот трансляції

Трансляція події:

Доповнюється ...

Як повідомляв OBOZREVATEL, мер Києва Віталій Кличко 17 серпня, відвідав будмайданчик, де почали встановлювати флагшток для найвищого і головного прапора України, і показав процес на відео.

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