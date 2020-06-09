У Києві підлітки бігали по вагону метро: їх покарали пасажири. Відео

У Києві підлітки влаштували біг по вагону метро і спробували покататися між ними, але їх урезонив один з пасажирів.

Один з інцидентів стався на станції метро "Дніпро". Відповідні відео опубліковані на сторінці "Київ оперативний" у Facebook (щоб подивитися їх, проскрольте новину до кінця).

У Києві підлітки побігали по вагону метро Facebook "Київ оперативний"

Троє підлітків влаштували біг по даху вагона, потім зістрибнули з нього і втекли через турнікети.

Також двоє з них залізли між вагонами на станції "Арсенальна", однак ця спроба виявилася провальною. Один з пасажирів вийшов та висмикнув любителів гострих відчуттів на перон. Підлітки вирішили чинити опір, але пасажир вдарив одного з них долонею по голові.

У Києві підлітки вирішили покататися між вагонами Facebook "Київ оперативний"

У Києві підлітки вирішили покататися між вагонами Facebook "Київ оперативний"

Як повідомляв OBOZREVATEL, в київському метро підлітки до втрати свідомості побили 20-річного хлопця, який зробив їм зауваження через їхню поведінки.

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