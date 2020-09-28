Під потягом метро в Києві загинула людина

У Києві в понеділок увечері, 28 вересня, людина потрапила під потяг метро на "зеленій" гілці.

Як уточнила пресслужба "Київського метрополітену" у Facebook, випадок був летальним.

Через НП рух метрополітену на деякий час було обмежено. О 21:30 у компанії повідомили про відновлення звичного режиму курсування потягів.

Рух обмежували на "зеленій" гілці

Спершу пресслужба метрополітену повідомляла, що, попередньо, НП сталася з "зачепером". Незабаром цю інформацію видалили. Можливо, вона не знайшла підтвердження, однак деталей НП поки немає.

Особа загиблої людини встановлюється.

Повідомлення, в якому були дані про "зачепера". Скриншот Facebook

Незабаром компанія залишила на сторінці скорочену версію повідомлення. Facebook

Як писав OBOZREVATEL, 11 вересня через дзвінок про "замінування" було закрито дві станції метро в Києві – "Хрещатик" і "Площа Льва Толстого". Дані не підтвердилися.