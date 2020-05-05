У Києві під МОЗ влаштували мітинг. Ексклюзивні фото та відео

У Києві під будівлею Міністерства охорони здоров'я України 5 травня люди вийшли на мітинг із вимогою забезпечення належного лікування орфанних (рідкісних) хвороб у громадян.

Про це повідомив журналіст OBOZREVATEL В'ячеслав Буткалюк, який побував на місці події. На мітинг прийшло чимало активістів із манекенами, на яких були футболки та плакати (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

На плакатах були такі написи: "Чому мене лікує ПРГ (Постійна робоча група МОЗ. – Ред.), а не лікарі?", "Прагнемо діалогу з МОЗ", "Орфанні хворі – пріоритет держави", "Рішення ПРГ всупереч рішенню лікарів!".

У Києві під МОЗ влаштували мітинг

Так, голова громадської спілки "Орфанні захворювання України" Тетяна Кулеша наголосила, що пацієнтам із орфанними захворюваннями потрібні специфічні ліки. Але цього року, за її словами, до переліку препаратів, які закуповуються за державні кошти, не внесли саме ці категорії.

"В нас є всі скриншоти, публікації, де пан Радуцький (Глава комітету ВРУ з питань здоров'я нації. – Ред.), попередня міністерка пані Скалецька говорили про те, що фінансування орфанних напрямків – а їх 16 – буде збільшене на 1,3 млрд гривень", – наголосила Кулеша.

Водночас активісти засумнівалися у тому, як саме будуть витрачені ці кошти. Вони були невдоволені, що у ПРГ немає лікарів. За їхніми словами, таким чином рішення ПРГ "не завжди йдуть на користь пацієнтів".

Також мітингувальники просили, аби перелік препаратів, які закуповуються за державні кошти, доповнили на користь орфанних хворих.

У Києві під МОЗ влаштували мітинг

У Києві під МОЗ влаштували мітинг

У Києві під МОЗ влаштували мітинг

До них вийшов нардеп від фракції "Слуга народу", член комітету ВРУ з питань здоров'я нації Сергій Кузьміних та заступниця міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова. Остання призначила зустріч з активістами на 7 травня, аби почути всі зауваження щодо роботи МОЗ. А нардеп запевнив, що у комітеті також підтримають мітингувальників.

Шаталова прокоментувала ситуацію із ПРГ і заявила, що всі рішення робочих груп базуються на рекомендаціях лікарів, які входять до експертного кола.

Водночас активісти сказали, що, якщо до них не дослухаються, то вони після карантину виводитимуть хворих на мітинги.

У Києві під МОЗ влаштували мітинг

У Києві під МОЗ влаштували мітинг

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 травня представники малого та середнього бізнесу вийшли на мітинг під назвою #SaveФОП у центрі Києва.