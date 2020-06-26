У Києві під міністерством виявили екзотичну змію. Відео

Яра Дорош Життя столиці 11:19, 26.06.2020 Оновлено: 11:19, 26.06.2020

У Києві, у дворі Міністерства освіти і науки України, помітили екзотичну змію.

Інцидент трапився 25 червня. Відеозапис, зроблений співробітниками цього відомства, опинився в розпорядженні видання LB.ua.

Станом на 26 червня невідомо, як тварина опинилася на території міністерства. На відео видно, як смугаста змія звивалася на доріжці, рухаючись у бік кущів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в січні в Києві, біля проспекту Науки, люди помітили лося, який розгулював вулицями.

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