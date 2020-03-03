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3 березня • оновлено в 11:49
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У Києві під Конституційний суд вийшли протестувальники: вимагали не скасовувати люстрацію

1.7т
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У Києві, під будівлею Конституційного суду України, де 3 березня відбудеться розгляд скарги на закон "Про очищення влади", відомий як закон про люстрацію, зібралися протестувальники.

Про мітинг написало видання "Апостроф". Люди вимагали не допустити скасування цього закону (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

Так, засідання суду мало розпочатися о 10:00, питання про люстрацію заплановане першим пунктом у порядку денному. Востаннє скаргу розглядали 16 січня.

У Києві під Конституційний суд вийшли протестувальники

У Києві під Конституційний суд вийшли протестувальники

Апостроф

На фото видно, що під будівлею суду зібралася група протестувальників із красномовними плакатами. Наприклад, на одному з них було написано "Ні – скасуванню люстрації". Водночас біля установи зібрали силовиків і спецтехніку.

У Києві під Конституційний суд вийшли протестувальники

У Києві під Конституційний суд вийшли протестувальники

Апостроф

У Києві під Конституційний суд вийшли протестувальники

У Києві під Конституційний суд вийшли протестувальники

Апостроф

У Києві під Конституційний суд вийшли протестувальники

У Києві під Конституційний суд вийшли протестувальники

Апостроф

У Києві під Конституційний суд вийшли протестувальники

У Києві під Конституційний суд вийшли протестувальники

Апостроф

У Києві під Конституційний суд вийшли протестувальники

У Києві під Конституційний суд вийшли протестувальники

Апостроф

Як уточнило видання Zik, під КСУ зібралося близько пів сотні представників "Національного корпусу". Голова Київського осередку "Національного корпусу" Сергій Тамарін наголосив, що саме засідання відбуватиметься у закритому режимі.

"Ми вважаємо взагалі неприпустимим перегляд закону про люстрацію, звуження його трактування чи скасування, бо він є основним досягненням Революції Гідності, і це зрада досягнень Революції Гідності", – наголосив він.

У Києві під Конституційний суд вийшли протестувальники

У Києві під Конституційний суд вийшли протестувальники

Апостроф

У Києві під Конституційний суд вийшли протестувальники

У Києві під Конституційний суд вийшли протестувальники

Апостроф

У Києві під Конституційний суд вийшли протестувальники

У Києві під Конституційний суд вийшли протестувальники

Апостроф

У Києві під Конституційний суд вийшли протестувальники

У Києві під Конституційний суд вийшли протестувальники

Апостроф

У Києві під Конституційний суд вийшли протестувальники

У Києві під Конституційний суд вийшли протестувальники

Апостроф

У Києві під Конституційний суд вийшли протестувальники

У Києві під Конституційний суд вийшли протестувальники

Апостроф

Як повідомлявOBOZREVATEL, з'явилася інформація про те, що Конституційний суд України ще не готовий ухвалювати рішення про те, чи відповідає закон про очищення влади положенням Конституції.

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Автор
Вероніка Ковбасюк
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Serov Oleg
Serov Oleg
по 200 гривен патриотам.....на пиво в пластике...
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3
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Какие организованные протестующие, даже одеты одинаково
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Ukraine The
Ukraine The
Сколько хрювней бенифициары путча платят за сие действо? По закону "о люстрации" Литро должен был быть одним из первых облит зелёнкой и лететь в мусорный бак.т.к был одним из основателей партии регионов и верой и правдой служил Януковощу на многих должностях. Но он почему то вместо бака оказался в президентском кресле.
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