У Києві під Кабміном зібрався мітинг: люди вимагали відкриття дитячих таборів. Фото

У Києві під Кабміном 22 червня на мітинг зібрались кілька десятків людей, які були обурені тим, що літні табори для дітей не відкривають у межах послаблення карантину.

Вони вимагали від уряду відновлення роботи таких закладів, написав 24 канал. У руках мітингувальники тримали прапори "Люди літа" та розгорнули декілька банерів (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

У Києві під Кабміном зібрався мітинг, люди вимагали відкриття дитячих таборів 24 канал

У Києві під Кабміном зібрався мітинг, люди вимагали відкриття дитячих таборів 24 канал

Які аргументи навели мітингувальники:

Заборона роботи таких таборів дискримінує сферу дитячого оздоровлення та відпочинку.

Під час карантину неповнолітні перебували вдома, що вплинуло на їх імунітет, стан здоров'я.

Наступний навчальний рік буде насиченим, тому дітям треба дати можливість оздоровлення та повноцінного відпочинку.

Зараз неповнолітні проводять дозвілля на вулиці, без належного догляду дорослих. Це призводить до відсутності контролю за дотриманням рекомендацій МОЗ.

У Києві під Кабміном зібрався мітинг, люди вимагали відкриття дитячих таборів 24 канал

У Києві під Кабміном зібрався мітинг, люди вимагали відкриття дитячих таборів 24 канал

Організатори мітингу впевнені, що відпочинок у таких таборах є безпечніший за дозвілля на вулиці. Також, за їх словами, керівництво закладів стежитиме за дотриманням протиепідеміологічних вимог.

У Києві під Кабміном зібрався мітинг, люди вимагали відкриття дитячих таборів 24 канал

У Києві під Кабміном зібрався мітинг, люди вимагали відкриття дитячих таборів 24 канал

Раніше міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявляв, що, незважаючи на необхідність оздоровити цього літа більше 1,2 млн дітей, клінічна ситуація щодо COVID-19 не дозволяла відкриття дитячих таборів. Про це йдеться у повідомленні урядового порталу.

Водночас посадовець сказав, що, якщо епідеміологічна ситуація буде сприятливою, то роботу дитячих таборів відновлять вже з 1 липня.

У Києві під Кабміном зібрався мітинг, люди вимагали відкриття дитячих таборів 24 канал

У Києві під Кабміном зібрався мітинг, люди вимагали відкриття дитячих таборів 24 канал

У Києві під Кабміном зібрався мітинг, люди вимагали відкриття дитячих таборів 24 канал

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 22 червня рішення про посилення карантину в кожній окремій області України ухвалюватиме місцева влада.