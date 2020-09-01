У Києві під Кабміном влаштували "дискотеку" через закриття клубів. Фото і відео

У Києві під будівлею Кабінету міністрів України 1 вересня відверто одягнені дівчата влаштували імпровізовану "дискотеку". У такий спосіб вони вирішили висловити свою незгоду із закриттям нічних клубів через карантин.

Відповідні фото і відео опублікували на Telegram-каналі Pavlovsky News. Також на кадрах видно людей із плакатами (щоб подивитися ролик, доскрольте сторінку до кінця).

"Дискотека" під Кабміном закінчиться о 23:00 Telegram-канал Pavlovsky News

У руках працівники клубів тримають плакати з гаслами до влади Telegram-канал Pavlovsky News

Стихійна "вечірка" має завершитися о 23:00. До неї приєдналися працівники ресторанів, клубів, а також відомі диджеї Києва.

Мета акції – привернути увагу влади до проблеми, щоби спільно знайти з неї вихід. Співробітники розважальної сфери хочуть працювати цілодобово, а не тільки до 23:00. Організатори заходу заявили, що зазнали великих збитків через карантин, тому хочуть, щоб їх повністю або частково звільнили від податків або ж виплатили компенсації.

Співробітники розважальних закладів прийшли під стіни Кабміну Telegram-канал Pavlovsky News

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