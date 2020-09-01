У Києві під Кабміном влаштували "дискотеку" через закриття клубів. Фото і відео
У Києві під будівлею Кабінету міністрів України 1 вересня відверто одягнені дівчата влаштували імпровізовану "дискотеку". У такий спосіб вони вирішили висловити свою незгоду із закриттям нічних клубів через карантин.
Відповідні фото і відео опублікували на Telegram-каналі Pavlovsky News. Також на кадрах видно людей із плакатами (щоб подивитися ролик, доскрольте сторінку до кінця).
Стихійна "вечірка" має завершитися о 23:00. До неї приєдналися працівники ресторанів, клубів, а також відомі диджеї Києва.
Мета акції – привернути увагу влади до проблеми, щоби спільно знайти з неї вихід. Співробітники розважальної сфери хочуть працювати цілодобово, а не тільки до 23:00. Організатори заходу заявили, що зазнали великих збитків через карантин, тому хочуть, щоб їх повністю або частково звільнили від податків або ж виплатили компенсації.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
про заборону роботи нічних клубів і дискотек, а також проведення більшості концертів у "зеленій" карантинній зоні раніше оголосив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Очільник уряду підкреслив, що обмеження не стосуватимуться закладів громадського харчування (крім тих, які організовують розважальні заходи).
Йдеться тільки про ті об'єкти, де абсолютно не дотримуються карантинних обмежень. За ними буде суворо стежити поліція.