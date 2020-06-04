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4 червня • оновлено в 10:31
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У Києві під Кабміном "євробляхери" влаштували мітинг: на місце стягнули правоохоронців

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У Києві під будівлю Кабінету міністрів України в четвер, 4 червня, вийшли на мітинг "євробляхери".

Як написали у Telegram-каналі PavlovskyNews, на місце стягнули правоохоронців (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Так, уздовж дороги біля будівлі уряду було припарковано багато автомобілів. Поруч з ними стояли учасники мітингу. За словами людей, вони довгі роки не могли розмитнити транспорт і владі було байдуже на це.

Журналісти попередили жителів і гостей столиці про можливі затори.

У Києві під Кабміном "євробляхери" влаштували мітинг

У Києві під Кабміном "євробляхери" влаштували мітинг

PavlovskyNews

Водночас пресслужба поліції Києва на своїй сторінці в Facebook написала, що для недопущення порушень громадського порядку під час проведення акцій в центрі Києва, зокрема під Кабміном, поліцейські спільно з військовослужбовцями Національної гвардії України заступили на посилене чергування. Правоохоронці також зазначили, що організатори анонсували залучення авто.

"У зв'язку з цим можливе обмеження дорожнього руху окремими вулицями в центрі столиці. Тому просимо автомобілістів завчасно планувати маршрути руху... Разом з цим поліція закликає організаторів і учасників акції дотримуватися норм чинного законодавства та карантину і не порушувати громадський порядок", – йдеться в дописі.

У Києві під Кабміном "євробляхери" влаштували мітинг

У Києві під Кабміном "євробляхери" влаштували мітинг

PavlovskyNews

У Києві під Кабміном "євробляхери" влаштували мітинг

У Києві під Кабміном "євробляхери" влаштували мітинг

PavlovskyNews

У Києві під Кабміном "євробляхери" влаштували мітинг

У Києві під Кабміном "євробляхери" влаштували мітинг

PavlovskyNews

Пост в мережі

Пост в мережі

Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві під стіни Кабінету міністрів України 2 червня вийшли представники ресторанного бізнесу з акцією протесту. Вони зажадали відкрити в рамках ослаблення карантину зали таких закладів, а не тільки літні майданчики.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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