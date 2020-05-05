У Києві під час карантину відкрили кав'ярні: як це відбувалось насправді. Ексклюзивні фото та відео

У мережі з'явились фото та відео, як у Києві 5 травня, під час невеликого ослаблення карантину, введеного через поширення коронавірусу COVID-19, почали відкривати МАФи із кавою.

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Роботу таких закладів дозволили із певними вимогами. Власну "інспекцію" провів журналіст OBOZREVATEL В'ячеслав Буткалюк (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

Так, продаж фастфуду чи напоїв у МАФах дозволили лише "на виніс", зі спеціального віконця. А споживання продукції на місці – заборонили взагалі.

Водночас такі заклади мають забезпечити відвідувачів доступом до антисептика, серветками, рукавичками. Також їх працівники самі повинні дотримуватися протиепідемічних вимог та дезінфекційних заходів.

У Києві під час карантину відкрили кав'ярні

Під час "інспекції" працівники МАФів запевнили, що мають і антисептики, і рукавички, і маски, а деякі – ще й захисні окуляри. За словами одного із баристів, у їхньому закладі усе накривають кришками, віддають клієнтам у пакетах.

У Києві під час карантину відкрили кав'ярні

У Києві під час карантину відкрили кав'ярні

Також власник однієї з кав'ярень розповів про те, як у його закладі працівникам проводять термометрію, а приміщення дезінфікують. Однією з головних проблем, за його словами, є те, що наразі навіть на Хрещатику мало людей, тому бізнес очікує повного завершення карантину. Також у працівників виникають труднощі з тим, як діставатись на роботу, адже на таксі – дорого.

Водночас "інспекція" показала, що відкрилися далеко не всі МАФи, деякі з них ще готувалися, аби відповідати усім вимогам.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві з 5 травня розпочалося незначне послаблення карантину, який ввели через поширення коронавірусу COVID-19. У столиці України дозволили роботу МАФів із фастфудом та напоями, щоправда, із особливими вимогами.