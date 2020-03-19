У Києві під час карантину люди влаштували штурм автобусів. Фото з місця події

У Києві біля станції метро "Чернігівська" 19 березня люди почали штурмувати автобуси і намагатися увірватися всередину, незважаючи на обмеження під час карантину в Україні через поширення коронавірусу.

Водночас поліцейські намагалися не впускати у транспорт більше 10 осбі. Про це написало РБК-Україна (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

За словами журналістів, люди зупинили один з автобусів, перекривши йому дорогу, і почали заходити всередину, а також штовхатися з поліцейськими.

У Києві під час карантину люди влаштували штурм автобусів РБК-Україна

На сторінці "Київ оперативний" у Facebook також з'явилося відео, як на площі Тараса Шевченко люди заблокували рух тролейбусу, водій якого відмовився перевозити більше пасажирів, аніж дозволено.

У Києві під час карантину люди влаштували штурм автобусів РБК-Україна

У Києві під час карантину люди влаштували штурм автобусів РБК-Україна

Також у мережі почали з'являтися фото і відео натовпів людей на зупинках у Києві 19 березня.

У Києві під час карантину люди влаштували штурм автобусів РБК-Україна

У Києві під час карантину люди влаштували штурм автобусів РБК-Україна

У Києві під час карантину люди влаштували штурм автобусів РБК-Україна

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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