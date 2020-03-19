У Києві під час карантину люди влаштували штурм автобусів. Фото з місця події

У Києві біля станції метро "Чернігівська" 19 березня люди почали штурмувати автобуси і намагатися увірватися всередину, незважаючи на обмеження під час карантину в Україні через поширення коронавірусу.
Водночас поліцейські намагалися не впускати у транспорт більше 10 осбі. Про це написало РБК-Україна (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
За словами журналістів, люди зупинили один з автобусів, перекривши йому дорогу, і почали заходити всередину, а також штовхатися з поліцейськими.
У Києві під час карантину люди влаштували штурм автобусів
РБК-Україна
На сторінці "Київ оперативний" у Facebook також з'явилося відео, як на площі Тараса Шевченко люди заблокували рух тролейбусу, водій якого відмовився перевозити більше пасажирів, аніж дозволено.
У Києві під час карантину люди влаштували штурм автобусів
РБК-Україна
У Києві під час карантину люди влаштували штурм автобусів
РБК-Україна
Також у мережі почали з'являтися фото і відео натовпів людей на зупинках у Києві 19 березня.
У Києві під час карантину люди влаштували штурм автобусів
РБК-Україна
У Києві під час карантину люди влаштували штурм автобусів
РБК-Україна
У Києві під час карантину люди влаштували штурм автобусів
РБК-Україна
Як повідомляв OBOZREVATEL:
3 березня в Україні підтвердили перший випадок зараження смертельним коронавірусом – захворювання виявили в Чернівцях.
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що в семи лікарнях облаштували бази для госпіталізації пацієнтів із підозрою на COVID-19. Три з них – для дорослих, три – для дітей і одна спеціальна база для вагітних.
У Києві та в усій країні загалом ввели карантин через поширення COVID-2019 у світі.
Влада Києва оголосила, що у місті з 17 березня введуть іще жорсткіший карантин.
Київський метрополітен припинив перевезення пасажирів з 23:00 17 березня.
18 березня, шостого дня карантину у Києві, який передбачає припинення роботи метрополітену та обмеження на пересування в іншому виді громадського транспорту, кияни продовжували ігнорувати заборону.
Заступник мера Києва Володимир Прокопів заявив, що у Київській міськдержадміністрації розглядають відновлення роботи метрополітену в обмеженому режимі.
Водночас сам мер Києва Кличко сказав, що люди, які заявляють про можливе часткове відновлення роботи метро, не є фахівцями транспортної галузі.
Кількість хворих на коронавірус в Україні станом на 18 березня зросла до 16 осіб. Два випадки зафіксували у Києві, ще два – на території області. Загалом в країні від захворювання померли вже дві особи.
Влада Києва пообіцяла організувати перевезення медиків, поліцейських та працівників підприємств, що забезпечують життєдіяльність міста.
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