У Києві під будівлею КСУ відбувся мітинг із "піонерськими" краватками: фото

У Києві 16 липня під будівлею Конституційного суду України відбувся мітинг проти скасування декомунізації.

Питання конституційності закону "Про засудження комуністичного і нацистського тоталітарних режимів і заборону пропаганди символіки" розглянуть у закритому режимі, передає кореспондент OBOZREVATEL з місця подій.

Якщо його визнають неконституційним, вулиці українських міст знову можуть отримати назви на честь діячів комуністичного режиму.

Організатором акції виступила благодійна організація "Повернися живим". Учасники протесту принесли з собою плакати та піонерські краватки.

Люди прийшли із плакатами Фото: "Повернись живим"

Плакати на паркані Конституційного суду Фото: "Повернись живим"

Плакати на паркані Конституційного суду Фото: "Повернись живим"

Наприкінці акції волонтер Віталій Дейнега попросив усіх учасників зняти їх, "декомунізувати самих себе і посвятити в піонери тих, хто цього так хоче". Після цього піонерський символ пов'язали на паркан суду.

Плакати Фото: "Повернись живим"

Написи на плакатах Фото: "Повернись живим"

Плакати Фото: "Повернись живим"

Плакати Фото: "Повернись живим"

Декомунізація в Україні – державна політика, запущена у 2014 році і спрямована на ліквідацію ідеологічної спадщини радянського періоду.

Плакати Фото: "Повернись живим"

Як писав OBOZREVATEL, аналогічний мітинг проти скасування декомунізації проходив у травні. У протестній акції брали участь близько півсотні представників партії "Свобода", "Правого сектора" та ініціативи "Захисти Україну".

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