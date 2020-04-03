У Києві більшість салонів краси, масажу та перукарень під час карантину через поширення коронавірусу COVID-19 справді зачинилися, але такі послуги станом на 3 квітня продовжували надавати "на дому".

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Це з'ясував журналіст OBOZREVATEL, який провів спеціальну інспекцію. Він побував у кількох районах столиці України і побачив лише один салон, у якого двері не були зачиненими, втім, протягом кількох годин туди ніхто не заходив (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Але у інтернеті журналісту вдалося знайти чимало оголошень про надання перукарських послуг, масажу "на дому", зокрема у Печерському, Шевченківському, Дарницькому районах міста. Він зателефонував за кількома номерами та спитав про можливість запису на стрижку.

"Можете записатися на завтра, тому що сьогодні все зайнято. Тільки до мене додому. Ціна – 400 гривень", – відповіла перукарка.

У Києві перукарі та масажисти вирішили "обійти" карантин. Ілюстрація

"Ви мені завтра зателефонуйте, я скажу, коли буде вільно. Ранок був зайнятим з 10 до 15, і о 17 також буде чоловік. Я взагалі до себе запрошую, але можу і приїхати, якщо ви хочете. Якщо я до вас приїду, то це буде 300 гривень і плюс таксі", – пояснили за другим номером.

Така ж ситуація спостерігалась і із записом на послуги масажу у столиці. Жінка, яка підняла слухавку, запевнила, що може надати їх як у себе вдома, так і в клієнта. Вартість годинного сеансу, за її словами, – 500 грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

З'явилася інформація, що у Києві під час карантину через поширення коронавірусу COVID-19 можуть відчинити перукарні, але не робитимуть це протягом щонайменше тижня.

Мер Києва Віталій Кличко жорстко звернувся до жителів міста і заявив, що громадський транспорт, салони краси та масажні кабінети столиці не відновлять роботу до спаду зараження COVID-19.

Відповідаючи на запитання, чи означає це, що до 24 квітня жінкам доведеться самостійно робити манікюр і зачіски, Кличко сказав: "Так, вибачте, будь ласка. Мер Палермо сказав дуже жорстку річ: "Вибачте, на кладовищі на вашу зачіску ніхто дивитися не буде".

Радник київського міського голови, секретар Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Володимир Бондаренко заявив, що у Києві перукарні та салони краси не працюватимуть до покращення епідемічної ситуації, яка склалась через поширення COVID-19.

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