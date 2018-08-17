У Києві перекриють Шулявський міст: опублікована карта об'їзду

У Києві у зв'язку з реконструкцією Шулявського шляхопроводу з 18 серпня зміниться схема руху транспорту. Поки що з'їзди з мосту обмежать лише частково, однак уже у вересні їхня кількість може збільшиться.

Так, спершу перекриють з'їзди з вул. Вадима Гетьмана на проспект Перемоги та з пр. Перемоги на вул. Олександра Довженка. Схему об'їзних шляхів опублікували в прес-службі транспортного департаменту КМДА.

З 6 ранку 18 серпня транспорт буде рухатися за такою схемою: вул. Борщагівська - Повітрофлотський проспект - Повітрофлотський шляхопровід - вул. Дегтярівська - вул. Довженка.

Також зміниться рух деякого громадського транспорту, наприклад, автобуса №2 і тролейбусів № 5, 7, 26, 39, 41, 93Н.

Як писав OBOZREVATEL, закрити Шулявський міст повинні були ще в травні, проте тоді виник скандал довкола тендеру на проведення ремонтних робіт.