У Києві у вівторок вранці, 10 березня, повністю перекрили Парковий пішохідний міст на Труханів острів.
Про це повідомила пресслужба комунальної корпорації "Київавтодор" на своїй сторінці у Facebook. Пройти чи проїхати на велосипеді там буде неможливо аж до 23:00 четверга, 12 березня (щоб подивитися карту, доскрольте до кінця сторінки).
У Києві перекрили пішохідний міст. Ілюстрація
Справа в тому, що фахівці КП "Київавтошляхміст" будуть ремонтувати елементи противаги біля опори №3. Зважаючи на те, що на міст найбільше відвідувачів приходить у вихідні дні, відповідні роботи запланували виконувати у будні.
У Києві перекрили пішохідний міст на Труханів острів
Київавтодор
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві на мосту Патона 3 березня трапився прорив трубопроводу, через що зі споруди просто у Дніпро почав стікати величезний потік гарячої води.
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