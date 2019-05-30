У Києві перейменують декілька вулиць: названі адреси

У Києві мають намір перейменувати ряд вулиць в декількох районах столиці.

Про це повідомляє прес-служба КМДА. Рішення прийняли на засіданні постійної комісії Київради з питань культури, туризму та інформаційної політики.

Зокрема, вулицю Димитрова в Деснянському районі планують перейменувати на вулицю Никифора Дровняка; вулицю Виборзьку в Солом'янському районі на вулицю Олекси Тихого; вулицю Панельну в Дніпровському районі на вулицю Андрія Аболмасова; вулицю Руську в Дарницькому районі на вулицю Юрія Литвинського; вулицю Подвойського в Шевченківському районі у вулицю Юрія Глушка; вулицю Івана Шевцова в Шевченківському районі на вулицю Василя Макуха.

Відзначається, що всі перейменування пройшли громадські обговорення на єдиному веб-порталі територіальної громади в спеціальній рубриці Е-МІСТО.

Додамо, що перейменування повинна затвердити ще Київрада на пленарному засіданні.

Вулиці Києва

Як повідомляв OBOZREVATEL, Комітет Ради з питань правової політики і правосуддя рекомендував парламенту прийняти законопроекти про перейменування Кіровоградської та Дніпропетровської областей.

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