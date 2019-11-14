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14 листопада • оновлено в 17:15
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/ Життя столиці

У Києві перейменували ще дві вулиці: озвучено нові назви

1.8т
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У Києві вулиці назвали на честь релігійного діяча, патріарха-предстоятеля Української греко-католицької церкви Любомира Гузара та дисидента, мовознавця, члена-засновника Української гельсінської групи Олекси Тихого.

Річ у тім, що Київська міська рада перейменувала проспект Космонавта Комарова та вулицю Виборзьку (Солом’янський район). Рішення підтримали відповідно 74 та 75 депутатів Київради на пленарному засіданні 14 листопада.

Любомир Гузар та Олекса Тихий

Любомир Гузар та Олекса Тихий

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Рада перейменувала Переяслав-Хмельницький

Ідею із перейменуванням активно підтримали кияни. Духовенство УГКЦ та керівництво греко-католицької церкви також оцінило нову назву проспекту Космонавта Комарова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Київська міська рада дала назви кільком новим вулицям столиці України, а також затвердила перейменування. Наприклад, вулицю Проєктну у Шевченківському районі перейменували на честь загиблої учасниці АТО Аміни Окуєвої.

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Автор
Вероника Ковбасюк Вероника Ковбасюк
Теми
Новини Києва Новини Києва та Київської області
Особа
Любомир Гузар
Місце
Україна Київ
Тег
УГКЦ
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Ш. Олег
Ш. Олег
Сколько в Киеве греко-католиков? Я даже по-другому сформулирую вопрос: сколько греко-католиков проживает в Украине за пределами 4 западных областей (Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Волынской)? Я ничего не имею против УГКЦ и Гузара лично, но… неужели непременно нужно было для переименования выбирать улицу, названную в честь космонавта Комарова, который является гордостью всего человечества? Ведь в Киеве есть десятки улиц, чьи названия не несут вообще никакой смысловой нагрузки, зачем нужно было трогать именно эту? Галичина рулит, я понимаю, но ведь должно быть достоинство и у остальной части украинцев?
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Перов Василий
Перов Василий
Правильно... Была космическая держава - теперь стала церковнаяя))) Епнутые рогули))) Имя космонавта переименовать в попа))))
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hunt andres
hunt andres
Крещатик переименуйте в честь кошкодава и будет вам счастье.
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