У Києві перейменували ще дві вулиці: озвучено нові назви

У Києві вулиці назвали на честь релігійного діяча, патріарха-предстоятеля Української греко-католицької церкви Любомира Гузара та дисидента, мовознавця, члена-засновника Української гельсінської групи Олекси Тихого.

Річ у тім, що Київська міська рада перейменувала проспект Космонавта Комарова та вулицю Виборзьку (Солом’янський район). Рішення підтримали відповідно 74 та 75 депутатів Київради на пленарному засіданні 14 листопада.

Любомир Гузар та Олекса Тихий

Ідею із перейменуванням активно підтримали кияни. Духовенство УГКЦ та керівництво греко-католицької церкви також оцінило нову назву проспекту Космонавта Комарова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Київська міська рада дала назви кільком новим вулицям столиці України, а також затвердила перейменування. Наприклад, вулицю Проєктну у Шевченківському районі перейменували на честь загиблої учасниці АТО Аміни Окуєвої.

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