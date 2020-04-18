У Києві перед Великоднем посилили карантин: що відбувається в столиці через коронавірус. Фото

В українській столиці перед Великоднем значно посилені карантинні заходи через ситуацію з коронавірусом COVID-19.

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Як повідомляє кореспондент OBOZREVATEL, парк Партизанської слави майже повністю спорожнів (щоб подивитися фото, проскрольте новину до кінця).

Зрідка можна побачити перехожих або бігунів. На місці чергує муніципальна варта і проводить роз'яснювальні бесіди з порушниками.

Біля собору святого Іоанна Кронштадського теж безлюдно. Там чергує поліція.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві з 16 квітня посилено контроль на в'їздах до столиці. Водіям і пасажирам транспорту на основних в'їздах до Києва вимірюють температуру. У святкові дні правоохоронці контролюватимуть дотримання правил обмежень в публічних місцях, парках і скверах, біля храмів.

Нагадаємо, що в столиці п про станом на 18 квітня підтверджено 770 випадків зараження коронавірусом COVID-19.

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