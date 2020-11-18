У Києві перед днем народження трагічно помер поліцейський

Олексій Тітофф Життя столиці 10:26, 18.11.2020 Оновлено: 11:07, 18.11.2020

У Києві у віці 38 років помер старший сержант поліції Вадим Бондарчук.

Як повідомляє пресслужба столичної поліції, правоохоронець ніс службу в управлінні поліції в київському метрополітені.

"Серце 38-річного поліцейського перестало битися вчора (17 листопада. – Ред.) ввечері. Вадим Бондарчук перебував на робочому місці, як раптом поскаржився на біль у грудях, а потім колеги відразу викликали швидку допомогу. Незважаючи на проведення комплексу реанімаційних заходів протягом години, лікарі констатували смерть поліцейського", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 19 листопада Бондарчуку мало б виповнитися 39 років. У поліцейського залишилася дружина та 15-річна донька.

"Вадим Бондарчук розпочав службу в органах внутрішніх справ у 2002 році, служив на різних посадах. Для столичних поліцейських передчасна смерть колеги – це важка втрата, яку всі правоохоронці розділяють з рідними", – підкреслено у зверненні.

Помер старший сержант поліції Києва Вадим Бондарчук

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Луцьку в результаті отриманих травм після ДТП помер патрульний поліцейський.

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