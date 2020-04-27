У Києві пенсіонери, незважаючи на карантин і рекомендації залишатися вдома, "штурмували" банки і пошту.

Як ідеться в сюжеті ТСН, чергу люди займають іще на світанку, за три години до відкриття установ.

Деякі поспішають заплатити за комунальні послуги, а інші – отримати обіцяну доплату до пенсії в розмірі однієї тисячі гривень.

За словами однієї з пенсіонерок, незважаючи на те, що гроші можна отримати на банківську карту, вона побоюється шахраїв і хоче особисто забрати гроші.

"Одні ж шахраї, по телевізору ж показують, як обкрадають людей із цими комуналками, банками. Треба, щоб папір мені дали в руки, що я заплатила, і я спокійна", – розповіла інша жінка.

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