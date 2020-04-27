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27 квітня • оновлено в 18:25
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У Києві пенсіонери масово штурмували банки та пошту. Відео

2.1т
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У Києві пенсіонери, незважаючи на карантин і рекомендації залишатися вдома, "штурмували" банки і пошту.

Як ідеться в сюжеті ТСН, чергу люди займають іще на світанку, за три години до відкриття установ.

Деякі поспішають заплатити за комунальні послуги, а інші – отримати обіцяну доплату до пенсії в розмірі однієї тисячі гривень.

За словами однієї з пенсіонерок, незважаючи на те, що гроші можна отримати на банківську карту, вона побоюється шахраїв і хоче особисто забрати гроші.

"Одні ж шахраї, по телевізору ж показують, як обкрадають людей із цими комуналками, банками. Треба, щоб папір мені дали в руки, що я заплатила, і я спокійна", – розповіла інша жінка.

В Україні проведуть масову індексацію пенсій у травні. Про те, як і кому підвищать виплати в наступному місяці – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Пенсія в Україні
Місце
Україна Київ
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Вси живуть, а Украйна тильки страдае. ©
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
11предлагаю не входить на этот ресурс с 20.00 сегодня 27.04 до 28.04. д0 20.00,за удаляемые коменты.аллилуйа
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