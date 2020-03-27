У Києві пенсіонера без маски виштовхали з тролейбуса. Відео

У Києві пенсіонера не пустили до громадського транспорту без захисної маски та без спеціальної перепустки, як це передбачено правилами карантину через коронавірус.

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Молодший чоловік, на якому теж не було жодного засобу захисту, просто виштовхав дідуся із салону тролейбуса. Відео опублікував "Київ оперативний" у Twitter (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Без маски і без спеціальної перепустки... Як вам?" – підписали ролик автори посту.

У Києві дідуся виштовхали з тролейбуса twitter.com/KyivOperativ

Як видно з оприлюднених кадрів, літнього чоловіка не впустив до салону водій транспортного засобу. Дідусь обурювався й пручався, однак сили були нерівними. У результаті водій зачинив перед ним двері, а той тільки й зміг, що декілька разів вдарити по них кулаком.

У Києві дідуся виштовхали з тролейбуса twitter.com/KyivOperativ

Зазначимо, що деякі користувачі соцмережі обурилися таким вчинком щодо пенсіонера. А інші, навпаки, зауважили, що в такій ситуації літнім людям корисніше ходити пішки.

У Києві дідуся виштовхали з тролейбуса twitter.com/KyivOperativ

"Цікаво, що отака сердобольна молодиця скаже, коли виявиться, що оцей "бєдний мущіна" заразив її хворобою, бо був без маски? І чому літні люди вважають, що правилам повинні коритися хто завгодно, тільки не вони?", "Так він там же може і підхопити заразу. По суті для його ж блага. Проблема в тому, чому у нього немає маски, а не що його в автобус не пускають", "Пенсіонерам корисно гуляти пішки", "Маску в таких випадках повинні видавати на вході", "Правильно роблять! Дурень наражає на смертельну небезпеку і себе, і оточуючих! Це ж Київ, тут повно аптек і магазинів на кожному кроці! Якого дідька він преться кудись їхати!?", "Ну, насправді ніхто не знає, куди він так рветься. Мені його шкода. Йому нікуди звернутися, наші соціальні служби давно не працюють… Діда можна випхати, та й треба, а надати діду допомогу – ніяк", "Пустіть для старих муніципальний автобус чи тролейбус, а краще і те, й інше! Ще тижня зо три – і ми станемо рвати зубами один одного як тварини! Як же все це паскудно виглядає", – коментують підписники.

Коментарі користувачів twitter.com/KyivOperativ

Коментарі користувачів twitter.com/KyivOperativ

Коментарі користувачів twitter.com/KyivOperativ

Коментарі користувачів twitter.com/KyivOperativ

Без маски і без спеціальної перепустки... Як вам? pic.twitter.com/QYQX2JY3hw — Киев Оперативный (@KyivOperativ) March 27, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі з'явилися фото та відео з Києва, на яких видно, що далеко не всі люди дотримуються карантину через поширення коронавірусу COVID-19. Зокрема, біля входу до супермаркету на Харківському шосе вони скупчилися та проігнорували вимогу щодо дистанції.

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