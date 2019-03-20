У Києві парашутист стрибнув із багатоповерхівки і застряг на стовпі: фото

У Києві чоловік стрибнув із даху 33-поверхового житлового будинку з парашутом, але застряг на електростовпі. Надзвичайна подія трапилася вночі 19 березня в Дніпровському районі.
Самостійно спуститися йому не вдалося, тому знімати екстремала довелося рятувальникам, повідомили на сторінці ДСНС Києва у Facebook.
"Він стрибнув із парашутом заради гострих відчуттів, але не розрахував траєкторію і зачепився за електропору", ‒ уточнили рятувальники.
Паршутист у Києві застряг на стовпі
Facebook ДСНС в Києві
Відомо також, що чоловікові вдалося уникнути травм.
Як писав OBOZREVATEL, у травні 2018 року парашутист стрибнув прямо з вікна багатоповерхівки. Відеозапис польоту вмить розлетівся в соцмережах.
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