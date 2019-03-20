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У Києві парашутист стрибнув із багатоповерхівки і застряг на стовпі: фото

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У Києві чоловік стрибнув із даху 33-поверхового житлового будинку з парашутом, але застряг на електростовпі. Надзвичайна подія трапилася вночі 19 березня в Дніпровському районі.

Самостійно спуститися йому не вдалося, тому знімати екстремала довелося рятувальникам, повідомили на сторінці ДСНС Києва у Facebook.

"Він стрибнув із парашутом заради гострих відчуттів, але не розрахував траєкторію і зачепився за електропору", ‒ уточнили рятувальники.

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Паршутист у Києві застряг на стовпі

Паршутист у Києві застряг на стовпі

Facebook ДСНС в Києві

Відомо також, що чоловікові вдалося уникнути травм.

Як писав OBOZREVATEL, у травні 2018 року парашутист стрибнув прямо з вікна багатоповерхівки. Відеозапис польоту вмить розлетівся в соцмережах.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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