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3 грудня • оновлено в 14:13
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У Києві "ожив" будинок-монстр на Подолі: що відомо про свавілля

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У скандальному будинку на Подолі у Києві, в якому суд дозволив знести незаконно побудовані поверхи, тривають будівельні роботи. Бізнес дав зрозуміти, що не збирається віддавати шматок свого "пирога".

Детальнішеу нашій публікації.

У тому, що роботи в будівлі на вулиці Нижній Вал, 27-29 тривають, переконалися журналісти OBOZREVATEL. Під час відеозйомки 12-поверхового житлово-офісного комплексу за допомогою дрона були помічені кілька людей за роботою на даху. З усього було видно, що це не демонтаж (для перегляду відео проскрольте вниз). Зйомку незабаром довелося припинити через агресивно налаштованих "тітушок".

Роботи у будівлі тривають

Роботи у будівлі тривають

Будівельне непорозуміння

Висотка на Нижньому Валу об'єктивно отримала славу будинку-монстра. Будівля дисонує із затишним центром історичного Подолу з його невисокими будівлями і добре видна з лівого берега. Крім того, комплекс розташований дуже близько до станції метро "Контрактова площа" і ризикує її зруйнувати.

Об'єкт на вул. Нижній Вал кияни називають будинком-монстром

Об'єкт на вул. Нижній Вал кияни називають будинком-монстром

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У будівлі тривають роботи

У будівлі тривають роботи

Те, що Господарський суд Києва 27 листопада ухвалив рішення про знесення чотирьох верхніх поверхів – безперечно значущий, але не остаточний крок протистояння міста і забудовників.

Директорка компанії-забудовника ТОВ "Пателі Лізинг" Федора (Дора) Пателі згодом повідомила журналістам, що вважає рішення суду незаконним і компанія подаватиме апеляцію.

"Будинок звели у 2014 році, де вони були тоді? Ми виконувати не будемо", – прокоментувала вона журналістам рішення суду.

Хронологія свавілля

Історія з будинком-монстром почалася у 2005 році з виділенням земельної ділянки. У 2009-му місто погодило проєкт на вісім поверхів плюс один підземний. За словами радника мера Володимира Бондаренка, "місто більше не бачило жодної документації, що дозволяє подальшу надбудову поверхів".

Будинок-монстр розташований на вул. Нижній Вал, 27-29

Будинок-монстр розташований на вул. Нижній Вал, 27-29

Google. Maps

У 2010 році ТОВ "Пателі Лізинг", за словами Бондаренка, звернулося до Київської міської державної адміністрації і отримало "добро" на коригування проєктної документації. "Вони починали щось будувати, але робили це до затвердження проєкту і отримання висновків державних експертиз", – розповів Бондаренко.

Надалі Державна інспекція архбудконтролю у 2011 році зафіксувала порушення законодавства, а прокуратора району внесла припис.

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У 2014 році влада Києва звернулися до суду про знесення "зайвих" поверхів.

Перший удар забудовники відчули лише у 2016 році, коли Вищий господарський суд України підтвердив рішення Господарського суду Києва заборонити "Пателі Лізинг" експлуатувати будівлю, її реєстрацію і продаж приміщень.

Історія з будинком на Подолі – яскравий приклад будівельного свавілля разом із дивовижною бездіяльністю державних органів. На жаль, подібні випадки у Києві вже не рідкість.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

На території заводу "Арсенал", поруч з урядовим кварталом по вул. Московській, пів року триває масштабне будівництво без документів і дозволів.

Поруч зі станцією метро "Харківська" ведеться будівництво об'єктів торгівлі. Після публікації OBOZREVATEL поліція відкрила кримінальне провадження.

(Далі буде...)

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Автор
Олександр Кітраль Олександр Кітраль
Теми
Ексклюзив Новини Києва Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
кримінал забудовник
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фил филька
фил филька
эвропейская система правосудия во всей красе. всем на нее пох
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