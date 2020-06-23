У Києві ошукані вкладники влаштували акцію протесту в костюмах смерті з косою. Фото

Життя столиці 09:15, 23.06.2020 Оновлено: 09:39, 23.06.2020

У вівторок, 23 червня, ошукані вкладники з усієї України зібралися під будівлею Верховної Ради, щоб потім вирушити до Кабінету міністрів України та провести там акцію протесту.

Пряму трансляцію підготовки до ації вів у Facebook Ян Доброносов. Інвестори сказали, що свого часу віддали гроші забудовникам, щоб придбати житло, але залишилися ні з чим. За їхніми словами, держава не доклала належних зусиль, щоб допомогти повернути вкладені гроші або отримати квартири.

Вкладники заявили про намір вимагати від уряду більш рішучих заходів щодо захисту їхніх інтересів і притягнення до відповідальності недбайливих забудовників.

Багато з учасників протесту одягнені в костюми смерті з косою, дехто тримає муляж труни.

У Києві ошукані забудовниками вкладники зібралися на акцію протесту
(Скриншоти з трансляції Facebook Яна Доброносова)
У Києві ошукані забудовниками вкладники зібралися на акцію протесту
(Скриншоти з трансляції Facebook Яна Доброносова)
У Києві ошукані забудовниками вкладники зібралися на акцію протесту
(Скриншоти з трансляції Facebook Яна Доброносова)
У Києві ошукані забудовниками вкладники зібралися на акцію протесту
(Скриншоти з трансляції Facebook Яна Доброносова)

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у квітні 2020 року ошукані інвестори зажадали від президента Володимира Зеленського виконати дану їм у грудні 2019 року обіцянку щодо вирішення проблеми недобудов Укрбуду.

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