КП "Київпастранс" позбавить премій премій або навіть звільнить водіїв, які, незважаючи на заборони через поширення коронавірусу, пускатимуть до столичного громадського транспорту більше 10 осіб, а ще людей без масок.
Про це заявив генеральний директор КП "Київпастранс" Дмитро Левченко під час брифінгу 18 березня. За його словами, ситуацію повинні контролювати самі ж водії, кондуктори (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця станиці).
Левченко додав, що "Київпастранс" також звернувся за допомогою у цьому до Нацполіції. Справа в тому, що, незважаючи на заборони та прохання, люди 18 березня люди продовжили активно користуватися громадським транспортом.
"Ми намагаємося якось попереджати, що вже є 10 осіб у рухомому складі, тому просимо дочекатися іншого..." – зазначив він.
У Києві оштрафують або звільнять водіїв, які будуть пускати у транспорт більше 10 пасажирів
"Так, ми будемо карати водіїв. Уже є наказ від підприємства. Це буде дисциплінарна відповідальність... Це від позбавлення премії аж до звільнення", – підкреслив Левченко.
Він додав, що вже має кілька прізвищ водіїв, які не простежили за кількістю людей у транспорті, тому буде вирішуватися питання про їх покарання. Також, за словами Левченко, увечері 18 березня перевезення будуть здійснюватися за участю правоохоронців.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
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Пізніше в Україні 12 березня офіційно підтвердили ще два випадки захворювання на коронавірус. Інфекцію виявили у пенсіонерки з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого перебувала в Італії протягом останніх 14 днів.
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А 16 березня з'явилася інформація про те, що іще у двох українців у Чернівецькій області діагностували зараження новим коронавірусом COVID-19.
Того ж дня у Києві були зафіксовані два перші випадки коронавирусної інфекції.
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Київський метрополітен припинив перевезення пасажирів з 23:00 17 березня.
18 березня, у шостий день карантину в Києві, який передбачає припинення роботи метрополітену та обмеження на пересування у іншому виді громадського транспорту, кияни продовжували ігнорувати заборону.
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