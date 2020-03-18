КП "Київпастранс" позбавить премій премій або навіть звільнить водіїв, які, незважаючи на заборони через поширення коронавірусу, пускатимуть до столичного громадського транспорту більше 10 осіб, а ще людей без масок.

Про це заявив генеральний директор КП "Київпастранс" Дмитро Левченко під час брифінгу 18 березня. За його словами, ситуацію повинні контролювати самі ж водії, кондуктори (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця станиці).

Левченко додав, що "Київпастранс" також звернувся за допомогою у цьому до Нацполіції. Справа в тому, що, незважаючи на заборони та прохання, люди 18 березня люди продовжили активно користуватися громадським транспортом.

"Ми намагаємося якось попереджати, що вже є 10 осіб у рухомому складі, тому просимо дочекатися іншого..." – зазначив він.

У Києві оштрафують або звільнять водіїв, які будуть пускати у транспорт більше 10 пасажирів

"Так, ми будемо карати водіїв. Уже є наказ від підприємства. Це буде дисциплінарна відповідальність... Це від позбавлення премії аж до звільнення", – підкреслив Левченко.

Він додав, що вже має кілька прізвищ водіїв, які не простежили за кількістю людей у транспорті, тому буде вирішуватися питання про їх покарання. Також, за словами Левченко, увечері 18 березня перевезення будуть здійснюватися за участю правоохоронців.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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