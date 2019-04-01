|Кияни
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
Кольє з кристалами Swarovski Взяти участь
Приз
Реєстрація
LadyCity

/Життя столиці

У Києві оголосили штормове попередження: що відомо

2.4тЧитати матеріал російською

У Києві до кінця доби 1 квітня очікуються сильні пориви вітру зі швидкістю 15-18 метрів за секунду.

У зв'язку з цим в місті оголосили штормове попередження, повідомили в прес-службі КМДА. Водіям порадили уникати паркування під високими деревами, особливо тополями, і рекламними бордами.

"Крім цього, потрібно щільно закрити вікна і двері, прибрати з балконів предмети, які можуть випасти. На вулиці тримайтеся подалі від щитів, ліній електропередач і дерев", – попередили в міській адміністрації.

Новини
В Україну йде похолодання і сильний вітер: синоптик уточнила прогноз погоди

За інформацією Укргідрометцентру, в столиці 1 квітня буде до +11 градусів і мінлива хмарність.

Ілюстрація

Ілюстрація

Pexels

Як писав OBOZREVATEL, синоптик Наталія Діденко заявила, що потепління прийде в Україну в кінці тижня.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки