У Києві оголосили штормове попередження: що відомо

У Києві до кінця доби 1 квітня очікуються сильні пориви вітру зі швидкістю 15-18 метрів за секунду.

У зв'язку з цим в місті оголосили штормове попередження, повідомили в прес-службі КМДА. Водіям порадили уникати паркування під високими деревами, особливо тополями, і рекламними бордами.

"Крім цього, потрібно щільно закрити вікна і двері, прибрати з балконів предмети, які можуть випасти. На вулиці тримайтеся подалі від щитів, ліній електропередач і дерев", – попередили в міській адміністрації.

За інформацією Укргідрометцентру, в столиці 1 квітня буде до +11 градусів і мінлива хмарність.

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Як писав OBOZREVATEL, синоптик Наталія Діденко заявила, що потепління прийде в Україну в кінці тижня.

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