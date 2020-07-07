У Києві оголосили штормове попередження: насуваються гроза і злива

У Києві у вівторок, 7 липня, очікуються грози, зливи та посилення швидкості вітру до 15-24 м/с.

Штормове попередження з'явилось на сайті Укргідрометцентру. Очікується перший рівень небезпечності (жовтий) – тобто йдеться про потенційно небезпечні погодні умови (щоб подивитися карти, доскрольте до кінця сторінки).

Про грози та зливи також написала відома українська синоптикиня Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook.

"Вже ллє і гримить! Киянам – приготуватися. Буде і лити, і гриміти", – підкреслила вона.

Прогноз погоди у Києві Укргідрометцентр/скриншот

Прогноз погоди у Києві Facebook/Наталія Діденко

Водночас пресслужба Київської міської державної адміністрації на своєму сайті опублікувала головні правила поведінки під час таких погодних умов.

Так, під час сильного вітру слід:

усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

перебуваючи на вулиці, триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі;

у разі дуже сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Під час грози варто:

вимкнути електроприлади, відключити телевізор від антени, зачинити всі вікна, не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері;

перебуваючи на природі, спуститися в низину, відійти від поодиноких дерев (стовпів, вишок), водойм, на відкритій місцевості сховатися у ямку (рів);

групі людей слід розташуватися поодинці;

зняти металеві речі та покласти окремо від себе, якщо є гумові або поліетиленові речі, то ними можна вкритися (підкласти під себе);

у лісі слід сховатися під невисокими деревами або в кущах;

не можна ховатися під дуже високими деревами, сидіти на галявинах, ховатися під скелями, купатися, йти на відкритій місцевості в мокрому одязі або щільною групою.

При падінні дерев чи гілок, травмуванні людей у КМДА порекомендували негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

Пресслужба КК "Київавтодор" на своїй сторінці у Facebook уточнила, що гідрослужба почала працювати в посиленому режимі, на місцях можливих підтоплень заступила на чергування техніка.

"Маємо 72 одиниці спецтранспорту і спецзасобів для ліквідації наслідків негоди. Закликаємо водіїв бути обачними на дорогах. У разі виявлення місць підтоплень просимо звертатись до нашої цілодобової диспетчерської за тел.: 284-74-19", – йдеться у дописі.

Погодна ситуація у Києві Facebook/"Київавтодор"

Прогноз погоди у Києві Укргідрометцентр/скриншот

Пост у мережі Скриншот

Пост у мережі Скриншот

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