У Києві оголосили штормове попередження: коли готуватися до шквалів

У Києві 30 липня через високу загрозу шквального вітру та грози оголосили штормове попередження.

За прогнозом синоптиків, погодні умови можуть погіршитися близько 10-11 годин і протриматися до кінця дня, повідомили на сторінці КМДА в Facebook.

"Не забудьте взяти парасольки: в найближчі 2-3 години з утриманням до кінця доби в Києві очікується гроза, шквали вітру 15-20 м/с", – уточнили в пресслужбі.

Максимальна температура повітря за день досягне 28 градусів, але після обіду почне знижуватися.

гроза 24 tv.ua

Як писав OBOZREVATEL, з 30 липня до Києва прийшло похолодання, температура повітря знижуватиметься щодня. Опади разом з грозами прогнозуються майже до кінця тижня.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!