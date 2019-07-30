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У Києві оголосили штормове попередження: коли готуватися до шквалів

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У Києві 30 липня через високу загрозу шквального вітру та грози оголосили штормове попередження.

За прогнозом синоптиків, погодні умови можуть погіршитися близько 10-11 годин і протриматися до кінця дня, повідомили на сторінці КМДА в Facebook.

"Не забудьте взяти парасольки: в найближчі 2-3 години з утриманням до кінця доби в Києві очікується гроза, шквали вітру 15-20 м/с", – уточнили в пресслужбі.

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Максимальна температура повітря за день досягне 28 градусів, але після обіду почне знижуватися.

гроза

гроза

24 tv.ua

Як писав OBOZREVATEL, з 30 липня до Києва прийшло похолодання, температура повітря знижуватиметься щодня. Опади разом з грозами прогнозуються майже до кінця тижня.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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