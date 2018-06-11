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У Києві оголосили полювання на "зайців" у транспорті: стали відомі подробиці

1.6тЧитати новину російською

У комунальному громадському транспорті Києва з 11 червня будуть влаштовувати рейди на безквиткових пасажирів.

Метою стане перевірка наявності проїзних документів у наземному громадському транспорті, повідомили на сторінці КП "Київпастранс" в Facebook.

Контролери підприємства будуть проводити рейди спільно з Національною поліцією.

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"Починаючи з цього тижня, ми будемо проводити такі перевірки регулярно. Ми будемо щоразу раз змінювати їх маршрут і час", - відзначили в прес-службі підприємства.

Очікується, що такі заходи зменшать кількість "зайців" і захистять співробітників підприємства від агресивних дій пасажирів.

Як писав OBOZREVATEL, київська влада відповіла, чизбирається вона заборонити маршрутки в містіа

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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