У Києві оголосили масову боротьбу з порушниками ПДР: опубліковано відео

У Києві поліція почала масштабну боротьбу з порушниками правил паркування.

Так, 5 червня в групі "Київ Оперативний" в Facebook попередили про евакуацію автомобілів із заборонених місць.

"Проходить евакуація транспортних засобів, які заважають руху або стоять на місцях для людей з обмеженими можливостями. Якщо ви не хочете, щоб ваше авто поїхало без вас, то поважайте один одного і не порушуйте правила стоянки або зупинки", - повідомили в групі.

Відзначимо, що в Україні планують ввести нові правила паркування. OBOZREVATEL писав про те, що зміниться для автомобілістів країни.