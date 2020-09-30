У Києві оголошено жовтий рівень небезпеки через бурю

У середу, 30 вересня, Київ та Київську область накриють потужні дощі та грози. Крім того, погодна ситуація погіршиться через сильні пориви вітру – 15-20 м/с.

Про це попередили у Державній службі з надзвичайних ситуацій, наголосивши, що мешканцям столиці слід бути готовими до першого рівня небезпеки – жовтого.

У Києві оголосили перший рівень небезпеки через вітер. Укргідрометцентр

Крім того, рятувальники зазначили, що подібна ситуація складеться на більшій території України і збережеться аж до 2 жовтня. Вітри не бушуватимуть 30 вересня лише на заході та південному заході.

Погода в Україні 30 вересня. Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, погіршення погодних умов в Україні пов'язане з приходом циклону. Найнебезпечніше 30 вересня та 1 жовтня буде на Івано-Франківщині та Львівщині, а також у Карпатах: там через потужні дощі оголосили другий рівень небезпеки, помаранчевий.