У Києві оголошено найвищий рівень штормової небезпеки

Марина Ліснічук Життя столиці 22:27, 4.10.2020 Оновлено: 23:37, 4.10.2020

У Києві синоптики попередили про погіршення погодної ситуації – в ніч на понеділок, а також весь день протягом 5 жовтня очікуються сильні пориви вітру до 15-20 м/с.

Про це повідомили в Київській міській держадміністрації з посиланням на дані Укргідрометцентру. В останньому підкреслили, що киянам слід бути готовими до першого рівня небезпеки – жовтого.

"До кінця доби 4 жовтня й протягом дня 5 жовтня в столиці пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий)", – йдеться в повідомленні.

У КМДА нагадали основні рекомендації, яких варто дотримуватися жителям міста під час сильного вітру:

  • всі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

  • якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

  • у разі сильного вітру сховатися в найближчому будинку або природному укритті;

  • уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поряд із ними автотранспорт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в жовтні в Україні буде справжня осіння погода з усіма своїми примхами. Українців чекають як теплі сонячні дні, так і похмурі – з дощами і холодними вітрами.

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