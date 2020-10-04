У Києві оголошено найвищий рівень штормової небезпеки

У Києві синоптики попередили про погіршення погодної ситуації – в ніч на понеділок, а також весь день протягом 5 жовтня очікуються сильні пориви вітру до 15-20 м/с.

Про це повідомили в Київській міській держадміністрації з посиланням на дані Укргідрометцентру. В останньому підкреслили, що киянам слід бути готовими до першого рівня небезпеки – жовтого.

"До кінця доби 4 жовтня й протягом дня 5 жовтня в столиці пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий)", – йдеться в повідомленні.

У КМДА нагадали основні рекомендації, яких варто дотримуватися жителям міста під час сильного вітру:

всі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися в найближчому будинку або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поряд із ними автотранспорт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в жовтні в Україні буде справжня осіння погода з усіма своїми примхами. Українців чекають як теплі сонячні дні, так і похмурі – з дощами і холодними вітрами.