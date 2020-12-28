Київ накрила негода: на дорогах утворилися затори

У Києві в понеділок, 28 грудня, на дорогах очікується ожеледиця, пориви вітру близько 15-20 метрів на секунду.

Як повідомили в пресслужбі КМДА, приблизно о 7:00 у деяких районах столиці були опади у вигляді дощу. Температура повітря – близько -1° С.

У КП "Київавтодор" уточнили, що комунальники вже приступили до превентивної обробки доріг та тротуарів. Для цього задіяно 56 одиниць спецтехніки.

За даними Google Maps, затори у бік правого берега утворилися на всіх мостах (щоб подивитися карти, доскрольте сторінку до кінця).

Істотно ускладнено рух на Харківському та Броварському проспектах, затори спостерігаються на проспектах Перемоги, Валерія Лобановського, Визволителів, Степана Бандери та Романа Шухевича. Також затримки руху наявні на вулицях Олени Теліги, Братиславській, Набережному шосе та Великій окружній.

Затори утворилися на всіх мостах. Google Maps

Затори на дорогах, які ведуть на правий берег Києва. Google Maps

Затори на Великій окружній. Google Maps

Комунальники посипають вулиці реагентами. Київавтодор

У місті задіяно 56 одиниць спецтехніки. Київавтодор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що у понеділок, 28 грудня, в більшості регіонів України істотно погіршаться погодні умови через сильний вітер та мокрий сніг із дощами.