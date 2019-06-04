У Києві обмежили рух великогабаритного транспорту: що відомо

У Києві з 4 червня обмежили рух великовантажного транспорту вагою понад 24 тонни і з навантаженням на вісь більше 7 тонн.

Такі запобіжні заходи пов'язані з високою температурою повітря, повідомили в прес-службі КМДА. Так, фури та вантажівки не зможуть в'їхати в межі міста з 10 ранку до 22:00.

"Це правило діятиме в період, коли температура повітря сягає понад +28 градусів", – уточнили в міськадміністрації.

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Влада міста попросила водіїв із розумінням поставитися до тимчасових обмежень.

Як писав OBOZREVATEL, в Україні в найближчий тиждень очікуються інтенсивні дощі, які супроводжуватимуться спекотною погодою. Температура повітря прогріється від +22 до +29 градусів, трохи менші показники очікуються в західних областях.

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