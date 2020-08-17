У Києві обмежили рух вантажівок: названо причину

У Києві в понеділок, 17 серпня, обмежили рух для великовагового автотранспорту.

Причиною стала спека. Про це написала пресслужба патрульної поліції Києва на своїй сторінці у Telegram.

"Сьогодні, 17 серпня, обмежено в’їзд великовагового автотранспорту вагою понад 24 тонни й навантаженням на вісь понад 7 тонн через перевищення денної температури повітря понад +28°С", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що обмеження здійснюється на всіх під’їздах до столиці, а про зміни буде сповіщено додатково.

Пост поліції Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві внаслідок ДТП автомобіль Mazda вилетів із дороги та заїхав у кав'ярню. Постраждали двоє осіб.

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