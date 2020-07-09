У Києві обмежили рух транспорту через прорив труби. Facebook/Київводоканал

У Києві на перетині вулиць Солом'янська та Митрополита Василя Липківського 9 липня був пошкоджений трубопровід.

Про це написала пресслужба "Київводоканалу" на своїй сторінці у Facebook. Через НП водопостачання припинилося за адресами вулиця Липківського, 39, 45.

Зазначається, що для ліквідації аварії необхідна заміна ділянки трубопроводу, яка проходить під проїжджою частиною. Тому рух транспорту вулицею було обмежено. На час проведення робіт частково змінили маршрут тролейбусу №3 (курсуватиме від Повітрофлотського проспекту до площі Льва Толстого).

Фахівці вже приступили до ліквідації аварії. Вони планують завершити роботи до кінця доби.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві на Шулявському шляхопроводі з 9 липня частково обмежили рух транспорту.