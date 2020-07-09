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У Києві обмежили рух Шулявським мостом: названа причина та терміни

Яра Дорош
Життя столиці
1,3 т.
У Києві обмежили рух Шулявським мостом

У Києві обмежили рух Шулявським мостом. Суспільне

У Києві на Шулявському шляхопроводі з 9 липня частково обмежили рух транспорту.

Про це написала пресслужба Київської міської державної адміністрації на своєму сайті із посиланням на КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва". Причиною стала підготовка до укладання верхніх шарів підходів та спряження асфальтобетонного покриття підходів із основним проїздом мосту.

Початок проведення робіт – 9 липня, а виконувати їх будуть близько 8-10 днів.

"У комунальному підприємстві просять із розумінням поставитися до тимчасових незручностей та уважно дотримуватися правил дорожнього руху, аби уникнути аварійних ситуацій на дорозі", – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 28 грудня 2019 року після реконструкції відкрили рух новим Шулявським мостом.

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