У Києві обмежили рух для вантажівок: у чому причина

У Києві обмежили рух для вантажівок у зв'язку зі спекою.

Про це повідомила пресслужба комунальної корпорації "Київавтодор" на своїй сторінці у Facebook, опублікувавши відповідну інфографіку (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"З 10-ї до 22-ї години обмежений в’їзд великовагового автотранспорту, вагою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад 7 тонн, через перевищення денної температури повітря понад +28°С", – йдеться у дописі.

У Києві обмежили рух для вантажівок. Інфографіка Facebook/Київавтодор

Також у корпорації зазначили, що обмеження здійснюється на всіх під’їздах до Києва.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, з 7 серпня в регіональних потягах (з 800-ю нумерацією), які прямують до та з Києва, квитки можна буде придбати на 100% місць.