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21 березня • оновлено в 21:53
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У Києві обмежили доступ до громадського транспорту: опублікована схема руху

7.1т
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КМДА опублікувала схему руху міського громадського наземного транспорту для окремих категорій пасажирів на час карантину через коронавірус.

У повідомленні пресслужби зазначається, що транспорт буде розвозити виключно працівників підприємств, установ та організацій, що забезпечують життєдіяльність столиці.

Тому пасажири будуть допускатися за наявності спеціальних квитків, посвідчення особи і засобів індивідуального захисту.

Автобусні маршрути:

  • № 56-Д "Просп.Палладіна – ст. м. "Либідська";

  • № 114 "Вул. Милославська – зал. вокзал "Центральний";

  • № 118 "Ст. м. "Чернігівська" – ст. м. "Політехнічний інститут";

  • № 119 "Вул. Касіяна – Контрактова площа";

  • № 220 "Вул. Тростянецька – вул. Медова";

  • № 500 "Вул. Північна – зал. вокзал "Центральний".

Тролейбусні маршрути:

  • № 7 "Вул. Чорнобильська – ст. м. "Площа Льва Толстого";

  • № 16 "Вул. Туполєва – Майдан Незалежності";

  • № 30 "Вул. Милославська – вул. Кадетський гай";

  • № 91-Н "Вул. Милославська – зал. вокзал "Центральний";

  • № 92-Н "Просп. Свободи – аеропорт "Київ" ім. І. Сікорського.

Трамвайні маршрути:

  • № 1 "Михайлівська Борщагівка – станція "Старовокзальна";

  • № 12 "Пуща-Водиця – Контрактова площа";

  • № 14 "Просп. Відрадний – Контрактова площа";

  • № 16 "Ст. м. "Героїв Дніпра – Контрактова площа";

  • № 22 "Б-р Перова – завод ЗБК";

  • № 28-Д "Просп. Ватутіна – ст. м. "Позняки".

У Києві обмежили доступ до транспорту: схема руху

kyivcity.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL, в Києві напередодні зафіксовано 7 випадків захворювання коронавірусом.

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Автор
Кирило Лютий
Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Місце
Україна Київ
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