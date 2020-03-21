У Києві обмежили доступ до громадського транспорту: опублікована схема руху

КМДА опублікувала схему руху міського громадського наземного транспорту для окремих категорій пасажирів на час карантину через коронавірус.
У повідомленні пресслужби зазначається, що транспорт буде розвозити виключно працівників підприємств, установ та організацій, що забезпечують життєдіяльність столиці.
Тому пасажири будуть допускатися за наявності спеціальних квитків, посвідчення особи і засобів індивідуального захисту.
Автобусні маршрути:
№ 56-Д "Просп.Палладіна – ст. м. "Либідська";
№ 114 "Вул. Милославська – зал. вокзал "Центральний";
№ 118 "Ст. м. "Чернігівська" – ст. м. "Політехнічний інститут";
№ 119 "Вул. Касіяна – Контрактова площа";
№ 220 "Вул. Тростянецька – вул. Медова";
№ 500 "Вул. Північна – зал. вокзал "Центральний".
Тролейбусні маршрути:
№ 7 "Вул. Чорнобильська – ст. м. "Площа Льва Толстого";
№ 16 "Вул. Туполєва – Майдан Незалежності";
№ 30 "Вул. Милославська – вул. Кадетський гай";
№ 91-Н "Вул. Милославська – зал. вокзал "Центральний";
№ 92-Н "Просп. Свободи – аеропорт "Київ" ім. І. Сікорського.
Трамвайні маршрути:
№ 1 "Михайлівська Борщагівка – станція "Старовокзальна";
№ 12 "Пуща-Водиця – Контрактова площа";
№ 14 "Просп. Відрадний – Контрактова площа";
№ 16 "Ст. м. "Героїв Дніпра – Контрактова площа";
№ 22 "Б-р Перова – завод ЗБК";
№ 28-Д "Просп. Ватутіна – ст. м. "Позняки".
kyivcity.gov.ua
Як писав OBOZREVATEL, в Києві напередодні зафіксовано 7 випадків захворювання коронавірусом.
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".