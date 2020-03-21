У Києві обмежили доступ до громадського транспорту: опублікована схема руху

КМДА опублікувала схему руху міського громадського наземного транспорту для окремих категорій пасажирів на час карантину через коронавірус.

У повідомленні пресслужби зазначається, що транспорт буде розвозити виключно працівників підприємств, установ та організацій, що забезпечують життєдіяльність столиці.

Тому пасажири будуть допускатися за наявності спеціальних квитків, посвідчення особи і засобів індивідуального захисту.

Автобусні маршрути:

№ 56-Д "Просп.Палладіна – ст. м. "Либідська";

№ 114 "Вул. Милославська – зал. вокзал "Центральний";

№ 118 "Ст. м. "Чернігівська" – ст. м. "Політехнічний інститут";

№ 119 "Вул. Касіяна – Контрактова площа";

№ 220 "Вул. Тростянецька – вул. Медова";

№ 500 "Вул. Північна – зал. вокзал "Центральний".

Тролейбусні маршрути:

№ 7 "Вул. Чорнобильська – ст. м. "Площа Льва Толстого";

№ 16 "Вул. Туполєва – Майдан Незалежності";

№ 30 "Вул. Милославська – вул. Кадетський гай";

№ 91-Н "Вул. Милославська – зал. вокзал "Центральний";

№ 92-Н "Просп. Свободи – аеропорт "Київ" ім. І. Сікорського.

Трамвайні маршрути:

№ 1 "Михайлівська Борщагівка – станція "Старовокзальна";

№ 12 "Пуща-Водиця – Контрактова площа";

№ 14 "Просп. Відрадний – Контрактова площа";

№ 16 "Ст. м. "Героїв Дніпра – Контрактова площа";

№ 22 "Б-р Перова – завод ЗБК";

№ 28-Д "Просп. Ватутіна – ст. м. "Позняки".

kyivcity.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL, в Києві напередодні зафіксовано 7 випадків захворювання коронавірусом.

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