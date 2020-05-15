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16 травня • оновлено в 03:26
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У Києві обмежать в'їзд для вантажівок: Кличко назвав дату

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З понеділка,18 травня, в’їзд великогабаритного та великовантажного транспорту до Києва буде обмежений.

Це стосуватиметься періодів з 7:00 до 10:00 та з 17:00 до 20:00. Про це заявив мер столиці України Віталій Кличко під час брифінгу, який транслювала пресслужба КМДА на своєму Youtube-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Оскільки в місті складна транспортна ситуація, ми посилюємо контроль за в'їздом в столицю вантажного транспорту. З понеділка, 18 травня, в’їзд великогабаритного та великовантажного транспорту в місто буде обмежений. Нагадаю, ми запроваджували такі заходи, але контроль за ними недостатній. Я звернувся до поліції посилити цю роботу. Отже, з 18 травня обмеження діятимуть вранці – з 7:00 до 10:00, ввечері – з 17:00 до 20:00", – відзначив Кличко.

У Києві обмежать в'їзд для вантажівок. Ілюстрація

У Києві обмежать в'їзд для вантажівок. Ілюстрація

Він додав, що це необхідно для стабілізації трафіку під час пікового навантаження на дороги Києва. Таке обмеження діятиме до повного відновлення роботи громадського транспорту – тобто до того моменту, коли на дорогах міста буде менше приватних авто.

"Ми поступово збільшуємо кількість наземного громадського транспорту, щоб після 22 травня він вже працював в звичайному режимі", – заявив мер столиці.

Також Кличко наголосив на важливості дотримання правил безпеки у транспорті після його відкриття в умовах пандемії коронавірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві з 12 травня стартував перший етап пом'якшення карантину, введеного через пандемію COVID-19.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Особа
Віталій Кличко
Місце
Україна Київ
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