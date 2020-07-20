У Києві обмежать рух на Шулявському мосту: коли та чому

Вероніка Ковбасюк Життя столиці 17:31, 20.07.2020 Оновлено: 17:31, 20.07.2020

У Києві у понеділок, 20 липня, на з’їздах з Шулявського шляхопроводу частково обмежать рух транспорту.

Це відбуватиметься з 21:00 до 24:00. Про обмеження повідомили у КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва", написала пресслужба КМДА на своєму сайті.

За інформацією підприємства, такі дії пов’язані з проведенням робіт із облаштування дорожньої розмітки. Водіїв попросили із розумінням поставитися до незручностей та дотримуватися правил дорожнього руху, аби уникнути аварійних ситуацій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 липня мер Києва Віталій Кличко розповів, що на Шулявському шляхопроводі розпочали масштабне асфальтування.

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