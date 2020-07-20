У Києві обмежать рух на Шулявському мосту: коли та чому

У Києві обмежать рух на Шулявському мосту. Промисловий портал

У Києві у понеділок, 20 липня, на з’їздах з Шулявського шляхопроводу частково обмежать рух транспорту.

Це відбуватиметься з 21:00 до 24:00. Про обмеження повідомили у КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва", написала пресслужба КМДА на своєму сайті.

За інформацією підприємства, такі дії пов’язані з проведенням робіт із облаштування дорожньої розмітки. Водіїв попросили із розумінням поставитися до незручностей та дотримуватися правил дорожнього руху, аби уникнути аварійних ситуацій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 липня мер Києва Віталій Кличко розповів, що на Шулявському шляхопроводі розпочали масштабне асфальтування.