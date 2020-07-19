У Києві обмежать рух на 4 дні через візит президента Швейцарії

Кирило Лютий Життя столиці 22:29, 19.07.2020

У Києві з 20 по 23 липня можливі обмеження дорожнього руху в зв'язку з візитом президента Швейцарії Симонетти Соммаругі.

Про це повідомляється на сторінці Управління державної охорони України в Facebook. Йдеться про Дарницький, Печерський, Шевченківський, Подільський та Дніпровський райони, а також Бориспільське шосе.

Відповідно до закону, в ці дні військовослужбовці УДО і поліція мають право при необхідності не тільки обмежувати або забороняти рух деякими вулицями, але і не допускати громадян на окремі ділянки місцевості та об'єкти, вимагати від них залишатися на конкретних місцях або покинути їх.

В УДО нагадали, що главам іноземних держав, урядів, парламентів та міжнародних організацій, які знаходяться в Україні з офіційним або робочими візитами, Управлінням державної охорони України забезпечується державна охорона.

Як писав OBOZREVATEL, раніше величезний кортеж Зеленського в Одесі потрапив на відео. Він складався з чотирьох легкових автомобілів, двох мікроавтобусів, двох карет швидкої допомоги і авто супроводу поліції.

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