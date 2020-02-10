У Києві обмежать рух мостом Патона: місто готується до реконструкції

У Києві з понеділка, 10 лютого, на аварійному мосту імені Є.О. Патона обмежать рух кількома смугами. Річ у тім, що фахівці розпочнуть обстеження споруди для подальшої її реконструкції.

Про це розповів перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, йдеться на офіційному порталі Києва. За його словами, в такий спосіб буде отримано оцінку експлуатаційної придатності мосту та несучої здатності конструкцій. Це потрібно для розроблення документації внесення зміни до паспорту споруди.

Поворозник підкреслив, що місто готове до організації реконструкції мосту Патона. Фахівці КК "Київавтодор" вже підготували проєкт технічного завдання на розроблення проєктно-кошторисної документації.

У Києві обмежать рух мостом Патона. Ілюстрація

"Проте для того, щоб почати реконструкцію мосту, необхідно зняти з нього охоронний статус та виключити з переліку об’єктів культурної спадщини місцевого значення. Саме над цим зараз активно працюємо й маємо позитивні зрушення", – зазначив він.

Заступник голови КМДА додав, що під час обстеження, а також для зменшення тиску на конструкції споруди загалом на мосту обмежать рух авто крайніми правими смугами. Буде відкрито лише три смуги в напрямку правого берега та дві – у напрямку лівого. Рух вантажівок мостом узагалі буде заборонено. Також зміни зачеплять роботу громадського транспорту.

OBOZREVATEL у своєму матеріалі детально розповів, як міст Патона в Києві опинився на межі НП. Річ у тім, що унікальній споруді вже 66 років, а за цей час не було жодного капітального ремонту. Через корозію товщина окремих елементів конструкції зменшилася вдвічі-втричі.

Термін експлуатації цієї споруди вже давно закінчився, і вона в критичному стані. Але нещодавно влада Києва заявила, що готова до проведення робіт з реконструкції аварійного мосту Патона, але ще чекає відповіді від Міністерства культури, молоді та спорту України.

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